Juventus zainteresowany napastnikiem La Liga. Będzie transfer?

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Wielki klub w Europie chce pozyskać jedną z gwiazd Sevilli

Dodi Lukebakio, 27-letni napastnik przybył do Sevilli po transferze z Herthy Berlin za 10 milionów euro w 2023 roku. Belg znakomicie pokazał się na boiskach La Liga, wyróżniając się szybkością i siłą fizyczną. W obecnym sezonie w dziewięciu rozegranych meczach napastnik strzelił trzy gole. Jest także jednym z najskuteczniejszych zawodników w dryblingu w rozgrywkach La Liga.

Nie umknęło to uwadze Juventusu. Klub chciałby pozyskać zawodnika z takimi cechami, jakie posiada Lukebakio – wszechstronnego i z zdolnością do dręczenia obrońców rywali.

W Sevilii jest ważnym punktem swojej drużyny, ale magia włoskiej piłki i możliwość rozwoju kariery mogą skłonić go do przeprowadzki do Turynu. Juventus chciałby rozpocząć negocjacje z Sevillą i złożyć ofertę w letnim okienku transferowym.

Lukebakio przybywając do Sevilli, wprowadził pewną świeżość do formacji ofensywnej drużyny. Belg potrafi grać na różnych pozycjach, a także umie grać jeden na jednego. To sprawiło, że 27-latek jest nieodzownym element w układance Xaviera Garcii Pimienty – trenera Sevilli.

Wszystko wskazuje na to, że Dodi Lukébakio będzie jednym z nazwisk, które w letnim rynku transferowym mogą zrobić dużo zamieszania. Belg będzie musiał zdecydować czy przedłużyć swoją przygodę w Sevilli, czy też przenieść się do Serie, A. Jeśli transfer do Juventusu dojdzie do skutku, będzie to z pewnością duży krok w jego karierze.

Czytaj dalej: Neymar nie ma wątpliwości. “On najbardziej zasłużył na Złotą Piłkę”