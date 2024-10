Neymar ma swojego faworyta w tegorocznym plebiscycie Złotej Piłki. Brazylijczyk w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem AS ujawnił, że będzie kibicował swojemu rodakowi, Viniciusowi. - Nikt nie zasłużył bardziej niż on - powiedział zawodnik Al-Hilal.

Źródło: AS / Fabrizio Romano

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar wspiera Viniciusa w plebiscycie Złotej Piłki

Tegoroczna gala Złotej Piłki odbędzie się we wtorek, 28 października. W przeszłości nominację do tej nagrody kilka razy otrzymywał Neymar, jednak Brazylijczyk ostatecznie nigdy nie dostał prestiżowej statuetki. W najnowszym wywiadzie były gwiazdor Barcelony wypowiedział się w sprawie nadchodzącego wydarzenia, ujawniając, kto według niego powinien wygrać. Doświadczony piłkarz stawia na swojego rodaka, czyli Viniciusa Juniora.

– W plebiscycie Złotej Piłki będę kibicował Viniciusowi Juniorowi. Moim zdaniem nikt nie zasługuje na tę nagrodę bardziej niż on. Jest wojownikiem, który wiele wycierpiał w swoim życiu. Vini przerósł wszelkie oczekiwania, przezwyciężył wszelką krytykę i stał się dla nas wielkim idolem oraz bohaterem – powiedział Neymar w rozmowie z dziennikiem “AS”.

Skrzydłowy Realu Madryt jest zdecydowanym faworytem do sięgnięcia po Złotą Piłkę za sezon 2023/2024 i wygląda na to, że to właśnie w jego ręce trafi statuetka. Głównymi rywalami Viniego są Rodri oraz Jude Bellingham. Tegorocznego zwycięzcę nagrody poznamy już w przyszłym tygodniu podczas specjalnej gali w paryskim Teatrze Chatelet.

Przypomnijmy, że Vinicius Junior znacznie przyczynił się do wygrania przez stołeczny klub Ligi Mistrzów oraz La Ligi. 35-krotny reprezentant Brazylii w trakcie poprzedniej kampanii rozegrał 39 meczów, strzelił 24 gole i zaliczył 11 asyst, będąc kluczowym piłkarzem ekipy Los Blancos. 24-latek z powodzeniem przywdziewa koszulkę drużyny Królewskich od lipca 2018 roku, kiedy trafił na Santiago Bernabeu za 45 milionów euro z macierzystego Flamengo.