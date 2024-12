Juventus zainteresowany gwiazdą Benfiki. Jest potwierdzenie

Dyrektor Juventusu, Cristiano Giuntoli, podczas gali Gran Gala del Calcio odniósł się do spekulacji transferowych i obecnej sytuacji drużyny. Stara Dama zmaga się z kontuzjami kluczowych zawodników, a klub planuje wzmocnienia w styczniowym oknie transferowym.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Giuntoli

Antonio Silva znalazł się na celowniku Juventusu

Juventus, który odczuwa brak Gleisona Bremera i Juana Cabala, rozważa transfer Antonio Silvy z Benfiki. Giuntoli potwierdził, że młody portugalski obrońca znajduje się na radarze klubu. – To interesujący zawodnik, jak wielu innych – stwierdził dyrektor Bianconerich, podkreślając, że w styczniu kluby rzadko pozbywają się ważnych zawodników. Włoskie media są jednak przekonane, że te słowa mają bardzo jednoznaczny wydźwięk.

Włoski klub boryka się z poważnymi problemami w defensywie, co sprawia, że zimowe wzmocnienia na tej pozycji stają się priorytetem. Juventus jest otwarty na różne opcje i bacznie obserwuje sytuację na rynku.

Pojawiły się doniesienia, że Danilo, obecny kapitan Juventusu, jest na celowniku Manchesteru United oraz Napoli. Kontrakt Brazylijczyka wygasa po zakończeniu sezonu, co dodatkowo podsyca spekulacje, że może odejść w styczniu. Giuntoli jednak jednoznacznie zaprzeczył, by klub rozważał jego odejście. – Danilo jest naszym kapitanem i trzymamy się go mocno. Już teraz mamy problemy w obronie, więc nie prowadziliśmy rozmów ani z nim, ani z Napoli – podkreślił.

Pomimo trudności, Juventus nadal celuje w miejsce w pierwszej czwórce Serie A. Giuntoli przyznał, że obecny sezon jest wymagający, zwłaszcza z powodu licznych kontuzji, ale docenił wysiłki trenera i zespołu. – Naszym celem jest TOP 4 i paradoksalnie idzie nam lepiej, niż się spodziewaliśmy, mimo że tracimy punkty przez urazy – podsumował.

