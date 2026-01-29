Juventus może przeprowadzić głośny transfer wewnątrz Serie A. Na radarze Starej Damy znalazł się Zeki Celik z AS Romy. Do transferu Turka może dojść w letnim okienku - donosi Romeo Agresti.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Zeki Celik wyląduje w Juventusie?

Juventus wrócił na odpowiednie tory. Zespół długo uczył się gry pod okiem Luciano Spallettiego, ale lekcje nie poszły na marne. Dziś drużyna z Turynu gra na miarę oczekiwań, awansowała do 1/16 finału Ligi Mistrzów, a także zajmuje czołową lokatę w rozgrywkach Serie A. Władze Starej Damy natomiast już myślą o przyszłości i zaczęli myśleć nad budową składu.

Najbardziej problematyczną pozycją Juventusu w ostatnich miesiącach jest prawa strona defensywy. Bianconeri bacznie przeczesują rynek, aby znaleźć odpowiedniego kandydata. Jak się okazuje, jeden z kandydatów znajduje się pod ich nosem. Romeo Agresti przekazał, że w kręgu zainteresowań Starej Damy znalazł się Zeki Celik, który na co dzień reprezentuje barwy AS Romy.

Reprezentant Turcji po sezonie prawdopodobnie będzie dostępny jako wolny agent, po tym jak dobiegnie końca jego umowa z obecnym pracodawcą. Obecnie nie ma przesłanek, że współpraca między stronami będzie kontynuowana. Juventus ma to na uwadze i myśli o pozyskaniu 28-latka w ramach wolnego transferu.

Zeki Celik w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce AS Romy. Turecki defensor ma na koncie jedno trafienie, a także trzy asysty.