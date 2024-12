Independent Photo Agency Srl / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta oraz Niclas Fullkrug

Niclas Fullkrug opcją dla Juventusu

Juventus w obecnym sezonie ma problem z obsadą pozycji napastnika. Arkadiusz Milik wciąż pozostaje kontuzjowany. Dusan Vlahović natomiast również ma problemy zdrowotne, przez co Thiago Motta jest zmuszony wystawiać na dziewiątce Tymothy’ego Weaha. W zimowym okienku transferowym Stara Dama jednak chce wzmocnić środek ataku.

Jak dowiadujemy się z informacji przekazanych przez „Tuttosport”, Juventus ma na oku odpowiedniego kandydata. Trop prowadzi do Premier League. W kręgu zainteresowań turyńczyków bowiem znalazł się Niclas Fullkrug, który na co dzień reprezentuje barwy West Hamu United. Stara Dama poważnie rozważa pozyskanie doświadczonego Niemca już w styczniowym okienku.

Transfer Niclas Fullkruga będzie zależny od Arkadiusza Milika. Jeśli polski napastnik lada moment nie wróci do treningów, to Juventus może zdecydować się pozyskać reprezentanta Niemiec. Wszystko jednak wskazuje na to, że były gracz Górnika Zabrze rozpocznie prace z grupą już w połowie grudnia. Na dalszą sytuację związaną z 31-latek zatem będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.

Niclas Fullkrug nie wprowadził się dobrze do zespołu West Hamu United. Niemiec dotychczas rozegrał jedynie pięć spotkań w koszulce popularnych Młotów. W tym czasie udało mu się tylko raz wpisać na listę strzelców.