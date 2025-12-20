Vasilije Adzić zapadł w pamięć wszystkim kibicom Juventusu. Utalentowany Czarnogórzec strzelił zwycięską bramkę w meczu z Interem. Wkrótce jednak pomocnik może opuścić szeregi Starej Damy - przekazuje Nicolo Schira.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Vasilije Adzić może opuścić Juventus

Juventus w obecnym sezonie przechodzi przebudowę. W trakcie sezonu klub pożegnał Igora Tudora i teraz na stanowisku trenera zasiada Luciano Spalletti. Najważniejszy triumf Stara Dama w trwającej kampanii odniosła jeszze pod wodzą Chorwata. Turyńczycy po wspaniałym widowisku pokonali Inter Mediolan 4:3, a bohaterem rywalizacji został Vasilije Adzić. Czarnogórzec popisał się w końcówce przepięknym trafieniem.

Jak się okazuje, Vasilije Adzić wkrótce może zmienić barwy klubowe. Nicolo Schira poinformował, że tymczasowo pomocnik może opuścić Juventus. Stara Dama rozważa bowiem wypożyczenie swojego zawodnika. Najbliższe pół roku zatem młody Czarnogórzec może spędzić w innym zespole, aby nabrać doświadczenia i zebrać odpowiednią liczbę minut spędzonych na boisku.

Włoski dziennikarz poinformował, że Vasilije Adzić wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Obecnie jednak nie znamy zespołów, które chciałyby pozyskać pomocnika. Najbliższe tygodnie zapowiadają się zatem bardzo ciekawe dla Czarnogórca. Czas pokaże, gdzie w drugiej części sezonu finalnie będzie występował piłkarz Bianconerich.

Vasilije Adzić w obecnym sezonie rozegrał 10 spotkań w koszulce Juventusu. Utalentowany pomocnik ma na koncie jedno trafienie, którym popisał się we wspomnianym meczu ligowym z Interem Mediolan.