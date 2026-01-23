Juventus wraca do starego pomysłu. Chce piłkarza z La Liga

Juanlu Sanchez realną opcją do wzmocnienia Juventusu
Juventus prowadzi w ostatnich dniach bardzo aktywną politykę kadrową. Priorytetem pozostaje sprowadzenie napastnika, który uzupełni duet Jonathan David – Lois Openda. Jednak równolegle analizowane są inne braki. Jednym z nich jest prawa strona, gdzie potrzebna jest solidna alternatywa dla Pierre’a Kalulu, po tym jak Joao Mario nie przekonał sztabu szkoleniowego.
Właśnie w tym kontekście wymienia się Juanlu Sancheza. Jak informuje Sky Sport, dział sportowy Juventusu skontaktował się w ostatnich godzinach z Sevillą. Rozmowy prowadzą dyrektor sportowy Marco Ottolini oraz dyrektor techniczny Francois Modesto, którzy badają możliwość przeprowadzenia operacji jeszcze w zimowym oknie.
Juanlu Sanchez był już latem blisko transferu do Serie A. Wówczas mocno zabiegało o niego Napoli, jednak negocjacje zakończyły się fiaskiem. Sevilla nie zgodziła się na obniżenie oczekiwań finansowych i twardo domagała się 18 milionów euro, licząc część stałą i bonusy. Również Stara Dama spotkała się z odmową.
Obecna sytuacja może jednak sprzyjać nowym rozmowom. Sevilla zmaga się z problemami finansowymi, co otwiera pole do negocjacji innej formuły transferu. Juventus sprawdza, czy możliwe byłoby wypożyczenie z prawem wykupu, co znacząco obniżyłoby próg wejścia w transakcję.
Juanlu jest wychowankiem Sevilli i regularnie gra w pierwszym zespole. W tym sezonie rozegrał 19 spotkań w lidze i Pucharze Krola, a w całej karierze uzbierał 93 mecze oraz sześć bramek. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.
