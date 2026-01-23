Juventus wraca do starego pomysłu. Chce piłkarza z La Liga

Juventus intensyfikuje działania na rynku transferowym, szukając wzmocnień przed końcem okna. Według Sky Sport klub ponownie przygląda się Juanlu Sanchezowi, który ma pomóc rozwiązać problem na prawej stronie defensywy.

Juanlu Sanchez realną opcją do wzmocnienia Juventusu

Juventus prowadzi w ostatnich dniach bardzo aktywną politykę kadrową. Priorytetem pozostaje sprowadzenie napastnika, który uzupełni duet Jonathan David – Lois Openda. Jednak równolegle analizowane są inne braki. Jednym z nich jest prawa strona, gdzie potrzebna jest solidna alternatywa dla Pierre’a Kalulu, po tym jak Joao Mario nie przekonał sztabu szkoleniowego.

Właśnie w tym kontekście wymienia się Juanlu Sancheza. Jak informuje Sky Sport, dział sportowy Juventusu skontaktował się w ostatnich godzinach z Sevillą. Rozmowy prowadzą dyrektor sportowy Marco Ottolini oraz dyrektor techniczny Francois Modesto, którzy badają możliwość przeprowadzenia operacji jeszcze w zimowym oknie.

Juanlu Sanchez był już latem blisko transferu do Serie A. Wówczas mocno zabiegało o niego Napoli, jednak negocjacje zakończyły się fiaskiem. Sevilla nie zgodziła się na obniżenie oczekiwań finansowych i twardo domagała się 18 milionów euro, licząc część stałą i bonusy. Również Stara Dama spotkała się z odmową.

Obecna sytuacja może jednak sprzyjać nowym rozmowom. Sevilla zmaga się z problemami finansowymi, co otwiera pole do negocjacji innej formuły transferu. Juventus sprawdza, czy możliwe byłoby wypożyczenie z prawem wykupu, co znacząco obniżyłoby próg wejścia w transakcję.

Juanlu jest wychowankiem Sevilli i regularnie gra w pierwszym zespole. W tym sezonie rozegrał 19 spotkań w lidze i Pucharze Krola, a w całej karierze uzbierał 93 mecze oraz sześć bramek. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.

