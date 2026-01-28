Juventus walczy o napastnika. Prowadzi rozmowy z PSG i Tottenhamem

09:26, 28. stycznia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Juventus ponownie podejmuje próbę sprowadzenia Randala Kolo Muaniego, choć sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana. Według Tuttomercatoweb w środę ma dojść do rozmów z udziałem Juventusu, PSG oraz Tottenhamu.

Luciano Spalletti
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus pracuje nad powrotem Kolo Muaniego

Juventus nie ukrywa, że od dłuższego czasu pracuje nad powrotem Randala Kolo Muaniego do Turynu. Napastnik miał już epizod w barwach Bianconerich na zasadzie wypożyczenia od stycznia do lipca 2025 roku. Teraz klub próbuje ponownie, lecz skala trudności jest znacznie większa niż wcześniej.

Kluczowym problemem pozostaje aktualna sytuacja zawodnika w Londynie. Kolo Muani musiałby wcześniej przerwać wypożyczenie do Tottenhamu. Dopiero wtedy Paris Saint Germain oraz Juventus mogłyby wypracować nowe porozumienie. To oznacza konieczność zgody trzech klubów oraz samego piłkarza.

Według Tuttomercatoweb w środę zaplanowano telekonferencję z udziałem Juventusu, PSG i Tottenhamu. Celem rozmów ma być wyjaśnienie wszystkich warunków i przyspieszenie procesu. Dotychczasowe negocjacje były prowadzone również przez pośrednika, jednak brak bezpośredniego dialogu spowalniał decyzje.

Sky Sport Italia informuje, że realny przełom może nastąpić dopiero w czwartek. To bardzo napięty termin, biorąc pod uwagę zbliżający się deadline transferowy. Juventus wciąż traktuje ten ruch jako trudne marzenie, ale nie rezygnuje z walki. W Turynie liczą, że wspólne rozmowy pozwolą przełamać impas i znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla wszystkich stron.

