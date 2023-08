Według SportItalia, Juventus rozpoczął rozmowy z Sassuolo w sprawie transferu Domenico Berardiego. Negocjacje do najłatwiejszych należeć nie będą, ponieważ Neroverdi oczekują za swojego gracza minimum 30 mln euro.

IMAGO / Gribaudi Na zdjęciu: Domenico Berardi

Juventus porozumiał się z Berardim ws. indywidualnej umowy

Teraz Bianconeri negocjują z Sassuolo

Kluby dzieli około 7 mln euro od finalizacji rozmów

Juventus pracuje nad sprowadzeniem Berardiego

Juventus już kilkukrotnie w przeszłości był zainteresowany sprowadzeniem Domenico Berardiego. Dyskusja o możliwym transferze Włocha do Turynu na nowo rozgorzała w ostatnich dniach, a media informowały, że napastnik zgodził się, by dołączyć do Starej Damy.

Alfredo Pedulla podkreśla jednak, że porozumienie z zawodnikiem było zdecydowanie łatwiejsze do osiągnięcia niż czeka ich to w przypadku Sassuolo. Według włoskiego dziennikarza Neroverdi oczekują za swoją gwiazdę 30 mln euro, a kwota transferu ma zawierać 25 mln opłaty stałej plus 5 mln zmiennych.

Z drugiej strony Juventus podobno zaoferował 22-23 mln euro i jest skłonny zaangażować w transfer Matiasa Soule lub Samuela Ilinga-Juniora. Sassuolo wydaje się niechętnie włączać graczy do umowy, więc Stara Dama może być zmuszona sprzedać jeszcze kilku zawodników, aby podnieść ofertę za Berardiego.

