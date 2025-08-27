Juventus rozpaczliwie szuka wzmocnień. Piłkarz z Ligue 1 na celowniku

Juventus wciąż walczy o wzmocnienia przed końcem mercato. Według „La Gazzetty dello Sport” kluczowa może okazać się sprzedaż Nicolo Savony do Nottingham Forest, która otworzy drogę do transferu Edona Zhegrovy.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Savona na wylocie, Zhegrova na celowniku Juventusu

Juventus wchodzi w decydującą fazę letniego okna transferowego. Klub z Turynu chce sprowadzić jeszcze dwóch zawodników: Randala Kolo Muaniego oraz Edona Zhegrovy. Pierwszy z celów pozostaje trudny do osiągnięcia, bo rozmowy z PSG przeciągają się i nie przynoszą przełomu. Drugi scenariusz, związany z kosowskim skrzydłowym, zależy od sprzedaży jednego z graczy Starej Damy.

Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, kluczową postacią tego transferowego domina może być Nicolo Savona. Obrońca znalazł się na celowniku Nottingham Forest, które już wcześniej kupiło Douglasa Luiza z Turynu. Angielski klub złożył ofertę w wysokości 12 milionów euro, ale Stara Dama oczekuje przynajmniej 17–18 milionów. Dopiero taka kwota przekona działaczy, by zgodzić się na rozstanie.

Tymczasem Zhegrova, którego kontrakt z Lille wygasa za rok, wyceniany jest na około 20 milionów. Juventus jest gotów ruszyć po niego w momencie, gdy uzyska środki ze sprzedaży Savony. Ruchy transferowe są więc ściśle powiązane, a czas działa na niekorzyść Bianconerich, bo do końca mercato pozostało tylko kilka dni.

Sytuację komplikuje fakt, że o skrzydłowego mocno zabiega także Marsylia. Klub z Ligue 1 traktuje Kosowianina jako priorytet, co oznacza rywalizację do samego końca okna. W Turynie liczą jednak, że efekt domina z udziałem Savony pozwoli przeprowadzić wymarzoną operację.

