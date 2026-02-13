Juventus wykazywał zainteresowanie Marco Carnesecchim. Jak się okazuje, Stara Dama może zrezygnować z bramkarza Atalanty Bergamo. Teraz ich celem jest Guglielmo Vicario z Tottenhamu Hotspur - informuje "Corriere dello Sport".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Guglielmo Vicario celem transferowym Juventusu

Juventus nie jest w pełni zadowolony z postawy Michele Di Gregorio w ostatnich miesiącach. Golkiper nie daje pewności w tyłach, co dało mocno do myślenia władzom klubu. Stara Dama postanowiła jak najszybciej zażegnać problemy, sięgając w letnim okienku po nowego bramkarza. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że na ich celowniku znalazł się Marco Carnesecchi z Atalanty Bergamo.

Z informacji przekazanych przez „Corriere dello Sport” dowiadujemy się, że może nie dojść do tego transferu. Juventus oddalił myśli o zakontraktowaniu Marco Carnesecchiego. A wszystko przez oczekiwania finansowe Atalanty Bergamo. La Dea chce 40 milionów euro za swoją gwiazdę, co jest zbyt wygórowaną ceną dla Starej Damy.

Włoski dziennik dodaje, że Juventus znalazł już nowy cel transferowy. Jak się jednak okazuje, Stara Dama będzie musiała rywalizować o ten ruch z Interem Mediolan. Otóż w kręgu zainteresowań zespołu z Turynu znalazł się Guglielmo Vicario, który na co dzień reprezentuje barwy Tottenhamu Hotspur. Zapowiada się zatem ekscytująca walka o transfer Włocha.

Juventus już w sobotni wieczór rozegra jeden z najważniejszych meczów trwającej kampanii. Podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się bowiem na wyjeździe z Interem Mediolan.