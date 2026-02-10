Juventus może przeprowadzić hit transferowy! Celem gwiazda Serie A

18:05, 10. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Calciomercato

Juventus może przeprowadzić niezwykle głośny transfer wewnątrz Serie A. Na ich celownik znalazł się Marco Carnesecchi z Atalanty Bergamo. Stara Dama nie jest zadwolona z postawy Michele Di Gregorio - donosi "Calciomercato".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Marco Carnesecchi łączony z Juventusem

Juventus wreszcie zaczął grać tak, jak oczekują od tego kibice. Zespół Starej Damy odnalazł się u Luciano Spallettiego i zajmuje teraz wysokie miejsce w Serie A. Bianconeri jednak mają za sobą ostatnie dwa nieudane występy. Turyńczycy doznali bolesnej porażki w starcia z Atalantą Bergamo w Pucharze Włoch (0:3), a także niespodziewanie zremisowali w lidze z Lazio (2:2).

Tymczasem serwis „Calciomercato” przekazuje bardzo ciekawe wieści z obozu Juventusu. Otóż włoski zespół wkrótce może przeprowadzić głośny transfer w Serie A. Prosto z Atalanty Bergamo. W kręgu zainteresowań Bianconerich znalazł się bowiem Marco Carnesecchi. Włoski bramkarz jest jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji w całej lidze.

Zainteresowanie Marco Carnesecchim nie jest przypadkowe. Wspomniane źródło zaznacza, że Juventus nie jest zadowolony z boiskowej postawy Michele Di Gregorio. Klub poszukuje zatem opcji, aby dokonać zmiany między słupkami. Jedną z nich jest włoski golkiper. Czas pokaże, czy dojdzie do głośnej przeprowadzki wewnątrz Serie A.

Marco Carnesecchi w trwającej kampanii rozegrał 32 spotkania między słupkami Atalanty Bergamo. Włoch może się pochwalić dobrą liczbą zachowanych czystych. Udało mu się bowiem aż 13 meczów zakończyć na zero z tyłu.

