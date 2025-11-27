Juventus przyspiesza poszukiwania pomocnika. Lista kandydatów rośnie

15:32, 27. listopada 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus pilnie potrzebuje klasycznego registy, który stanie się sercem drużyny według wizji Luciano Spallettiego. Według Sportmediaset klub analizuje kilka profili i chce sfinalizować transfer już zimą.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus szuka registy na styczniowe okno transferowe

Juventus od miesięcy zmaga się z brakiem klasycznego playmakera. Luciano Spalletti budował swoje zespoły wokół takiego profilu i oczekuje podobnego rozwiązania w Turynie. Klub chce działać szybko, choć zimowe okno bywa trudne. Lista kandydatów cały czas się wydłuża i obejmuje zarówno doświadczonych zawodników, jak i młode talenty.

Marco Verratti jest jedną z najgłośniejszych opcji. Włoski pomocnik idealnie pasuje do stylu Spallettiego. Jego sytuacja jest jednak skomplikowana, bo kontrakt w Al Duhail opiewa na ogromne kwoty. Pojawiają się sygnały, że piłkarz może rozważyć odejście z Kataru. Zainteresowanie wykazuje Boca Juniors. Jeśli Verratti zaakceptuje niższe zarobki, Juventus może wejść do gry.

POLECAMY TAKŻE

Bernardo Silva
Bernardo Silva łączony z gigantami. Wielkie wymagania Portugalczyka
Luciano Spalletti
Juventus włącza się do walki! Celem piłkarz Manchesteru United
Mike Maignan
Mike Maignan bliski przeprowadzki. Juventus obejdzie się smakiem

Na liście znajduje się także Alex Toth. Młody zawodnik Ferencvarosu ma duży potencjał i przyciąga uwagę klubów z Niemiec. Dla Juventusu byłby inwestycją na przyszłość. Taki ruch wymagałby jednak cierpliwości oraz odpowiedniego planu rozwoju.

Marcelo Brozovic to opcja bardziej natychmiastowa. Chorwat może odejść z Al Nassr i chętnie wróciłby do Europy. Zna Serie A i mógłby szybko dać drużynie jakość. Problemem pozostaje wynagrodzenie, choć cała operacja i tak byłaby tańsza niż inne możliwości.

W grze jest również Pierre Emile Hojbjerg. Duńczyk zapewnia doświadczenie i dużą siłę fizyczną. Tottenham nie wyklucza sprzedaży, lecz oczekuje wysokiej kwoty. Dla Juventusu oznaczałoby to poważny wydatek.

Jedną z najciekawszych opcji pozostaje Morten Hjulmand. Były pomocnik Lecce świetnie odnalazł się w Sportingu i imponuje regularnością. Portugalski klub bardzo wysoko go wycenia, więc negocjacje byłyby trudne.

Zobacz również: Chelsea chce zawodnika ligowego rywala. Gigant planuje przechwycić wielki talent