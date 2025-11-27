Juventus przyspiesza poszukiwania pomocnika. Lista kandydatów rośnie

Juventus pilnie potrzebuje klasycznego registy, który stanie się sercem drużyny według wizji Luciano Spallettiego. Według Sportmediaset klub analizuje kilka profili i chce sfinalizować transfer już zimą.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus szuka registy na styczniowe okno transferowe

Juventus od miesięcy zmaga się z brakiem klasycznego playmakera. Luciano Spalletti budował swoje zespoły wokół takiego profilu i oczekuje podobnego rozwiązania w Turynie. Klub chce działać szybko, choć zimowe okno bywa trudne. Lista kandydatów cały czas się wydłuża i obejmuje zarówno doświadczonych zawodników, jak i młode talenty.

Marco Verratti jest jedną z najgłośniejszych opcji. Włoski pomocnik idealnie pasuje do stylu Spallettiego. Jego sytuacja jest jednak skomplikowana, bo kontrakt w Al Duhail opiewa na ogromne kwoty. Pojawiają się sygnały, że piłkarz może rozważyć odejście z Kataru. Zainteresowanie wykazuje Boca Juniors. Jeśli Verratti zaakceptuje niższe zarobki, Juventus może wejść do gry.

Na liście znajduje się także Alex Toth. Młody zawodnik Ferencvarosu ma duży potencjał i przyciąga uwagę klubów z Niemiec. Dla Juventusu byłby inwestycją na przyszłość. Taki ruch wymagałby jednak cierpliwości oraz odpowiedniego planu rozwoju.

Marcelo Brozovic to opcja bardziej natychmiastowa. Chorwat może odejść z Al Nassr i chętnie wróciłby do Europy. Zna Serie A i mógłby szybko dać drużynie jakość. Problemem pozostaje wynagrodzenie, choć cała operacja i tak byłaby tańsza niż inne możliwości.

W grze jest również Pierre Emile Hojbjerg. Duńczyk zapewnia doświadczenie i dużą siłę fizyczną. Tottenham nie wyklucza sprzedaży, lecz oczekuje wysokiej kwoty. Dla Juventusu oznaczałoby to poważny wydatek.

Jedną z najciekawszych opcji pozostaje Morten Hjulmand. Były pomocnik Lecce świetnie odnalazł się w Sportingu i imponuje regularnością. Portugalski klub bardzo wysoko go wycenia, więc negocjacje byłyby trudne.

