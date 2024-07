Juventus pracuje nad transferem gwiazdy BVB. Doszło do rozmów

Karim Adeyemi jest głównym celem transferowym Juventusu do wzmocnienia ofensywy, donosi "La Gazzetta dello Sport". Dyrektor Starej Damy, Cristiano Giuntoli, spotkał się z agentami skrzydłowego w Niemczech, by omówić warunki ewentualnego transferu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Juventus negocjuje transfer Adeyemiego

Juventus od pewnego czasu ma na oku skrzydłowego Borussii Dortmund, Karima Adeyemiego. Najnowsze informacje “La Gazzetty dello Sport” wskazują, że dyrektor Starej Damy, Cristiano Giuntoli, spotkał się z otoczeniem zawodnika w Niemczech, gdzie Bianconeri przebywają na obozie przygotowawczym niedaleko Monachium.

Podczas spotkania, Giuntoli osobiście potwierdził zainteresowanie Juventusu 22-letnim zawodnikiem, a przedstawiciele Adeyemiego wyrazili gotowość zawodnika do przenosin do Turynu.

Jednak Juventus nie osiągnął jeszcze porozumienia z Borussią Dortmund i zdaje sobie sprawę, że będzie potrzebować co najmniej 40-45 milionów euro, aby przekonać niemiecki klub do sprzedaży swojej gwiazdy. Według “Gazzetty”, Chelsea również interesuje się Adeyemim, co może komplikować sytuację, bowiem The Blues dysponują większymi możliwościami finansowymi.

Oprócz Adeyemiego, Juventus monitoruje również Galeno z FC Porto oraz Jadona Sancho z Manchesteru United. Obecnie zespół z Turynu koncentruje się na sprzedaży zawodników, zanim dokona kolejnych wzmocnień. Pomimo priorytetowego traktowania Adeyemiego w kontekście wzmocnienia ofensywy, głównymi celami Giuntoliego są jeszcze Teun Koopmeiners do środka pola oraz Jean-Clair Todibo do obrony.

