fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Angel Di Maria przybył do Turynu w celu sfinalizowania transferu do Juventusu. Klub z Allianz Stadium za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych dał jednocześnie do zrozumienia, że transakcja jest o krok od finalizacji.

Angel Di Maria zasili szeregi Juventusu na zasadzie wolnego transferu. Argentyńczyk ma w ekipie z Turynu wzmocnić siłę ofensywną. Klubowe media Juve opublikowały zdjęcia z momentu, gdy piłkarz pojawił się na lotnisku.

Wcześniej światło dzienne ujrzały wieści, że Di Maria porozumiał się z Juventusem w sprawie rocznego kontraktu. Reprezentant Argentyny trafi do ekipy z Serie A na zasadzie transakcji bezgotówkowej po wygaśnięciu umowy z PSG. Zwolennikiem transferu z udziałem Argentyńczyka był przede wszystkim trener Massimiliano Allegri.

Angel Di Maria è arrivato a Torino 🛬 pic.twitter.com/2gIav2mxbE — JuventusFC (@juventusfc) July 7, 2022

Di Maria ma za sobą 295 występów w Paris Saint-Germain, strzelając w nich 93 gole. Ponadto na koncie zawodnika znalazło się 119 asyst. Z klubem z Parc des Princes piłkarz pięć razy został mistrzem Ligue 1. Zanim zawodnik dołączył do PSG, to bronił barw takich ekip jak: Rosario Central, Benfica, Real Madryt, czy Man Utd.

Juve zacznie nową ligową kampanię w środku sierpnia. Zanim jednak rozegra pierwszy oficjalny mecz w nowym sezonie, to zaliczy kilka sparingów. Stara Dama rywalizować będzie w nich między innymi z: FC Barceloną, czy Realem Madryt.

