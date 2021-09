Źródło: The Sun

Aaron Ramsey to piłkarz, którego Juventus chętnie pozbyłby się ze względu na wysokie zarobki Walijczyka. Być może 30-latek w styczniu wróci do Premier League.

Juventus jest otwarty na to, by Aaron Ramsey opuścił klub

Walijczyków mógłby opuścić Turyn już w zimowym oknie transferowym

Sytuację pomocnika monitorują trzy drużyny z Premier League

Kierunek Premier League już wkrótce?

Gdy latem 2019 roku Aaron Ramsey trafiał do Juventusu z Arsenalu, w Turynie miel nadzieję, że dokonują świetnego ruchu. Walijczyk przez ponad dekadę był związany z Kanonierami. W barwach londyńczyków rozegrał prawie 370 spotkań. Strzelił w nich ponad 60 goli i zaliczył mniej więcej tyle samo asyst. Z Arsenalem wygrał pięć trofeów, w tym trzy Puchary Anglii.

Ramsey sprowadzony został do Juventusu na zasadzie wolnego transferu, co tylko potęgowało zadowolenie z tej transakcji. Pozytywne uczucia wobec Walijczyka zamieniły się jednak w rozczarowanie o poczucie źle wydanych pieniędzy. Wszystko to wydarzyło się zaledwie w dwa lata.

Jak się okazało, Ramsey nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Dla turyńczyków rozegrał prawie 70 meczów. Miał udział przy nieco ponad dziesięciu golach. W Juventusie Walijczyk zarabia rocznie rzekomo około sześć i pół miliona euro rocznie. Jego wynagrodzenie nie jest adekwatne do prezentowanej formy na boisku, więc klub chętnie rozstałby się z 30-letnim pomocnikiem.

Aktualna umowa wiąże Ramsey’a z Juventusem do 30 czerwca 2023 roku. Turyńczycy wydaliby piłkarzowi zgodę na odejście, jeżeli ten wyrazi chęć zmiany barw klubowych. Być może Walijczyk już w zimowym oknie transferowym. Jego sytuację uważnie monitorują: West Ham, Everton oraz Newcastle.

Czytaj także: Buksa wciąż zachwyca. Polak znów strzelił! [WIDEO]