Pogba odrzucił ofertę z klubu z Premier League

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba nie zainteresowany dołączeniem do Newcastle United

Paul Pogba aktualnie jest na życiowym zakręcie. Były reprezentant Francji po niezwykłych kłopotach zdrowotnych, gdy bronił barw Manchesteru United, zdecydował się zasilić szeregi Juventusu. Po latach przerwy Francuz wrócił do Włoch. Chciał wrócić na szczyt, ale wspomagał się środkami dopingującymi, co zostało graczowi udowodnione i jednocześnie Francuz został ukarany dyskwalifikację na cztery lata. Finalnie jednak Sportowy Sąd Arbitrażowy skrócił karę do 18 miesięcy. Tym samym za kilka miesięcy piłkarz będzie mógł wrócić do gry. Fichajes.net przekazało natomiast informacje, od jakiego klubu piłkarz odrzucił ofertę.

Newcastle United od dłuższego czasu rozgląda się wzmocnieniami do pomocy. Sternicy Srok mają zamiar zrobić, co w ich mocy, aby drużyna mogła jak równy z równym rywalizować z najlepszymi w lidze angielskiej. Przedstawiciele klubu mieli zamiar pozyskać Pogbę, uważając zawodnika wciąż za gracza z ogromnym potencjałem.

Wszystko jednak wskazuje na to, że pomocnik ma plan, aby wrócić na stałe do Francji. Inny scenariusz zakłada, e Pogba może też spróbować swoich sił w lidze saudyjskiej. Tym samym propozycja od ekipy z Premier League nie jest rozważana przez Francuza.

31-letni zawodnik to środkowy pomocnik, który ma na swoim koncie między innymi mistrzostwo świata wywalczone w 2018 roku. Na koncie Pogby są też cztery mistrzostwa Serie A, triumf w Lidze Europejskiej czy dwa Puchary Ligi Angielskiej.

