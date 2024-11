Manchester City w kryzysie, Guardiola zażądał trzech transferów

Manchester City we wtorkowy wieczór prowadził z Feyenoordem Rotterdam 3:0 po 53 minutach, ale nie wygrał. Według serwisu Fichajest.net Josep Guardiola zażądał trzech wzmocnień.

Manchester City zainteresował się trzema zawodnikami

Manchester City pogłębił we wtorkowy wieczór swój kryzys. Mistrzowie Premier League są już od sześciu spotkań bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. W starciu piątej kolejki Ligi Mistrzów prowadzili z Feyenoordem po 53 minutach 3:0. Mimo wszystko finalnie nie wygrali i musieli zadowolić się remisie. Taki obrót wydarzeń może sprawić, że Josep Guardiola zacznie planować konkretne wzmocnienia drużyny na zimę, o czym donosi Fichajes.net.

Według źródła hiszpański szkoleniowiec ma spróbować pozyskać trzech nowych graczy. Tym samym konkretne formacje miałyby zostać odmieniona pod wodzą menedżera Obywateli.

Zdecydowanie największym priorytetem na dzisiaj dla Man City jest wzmocnienie pomocy. Wpływ na to ma poważna kontuzja Rodriego, który w tej kampanii już nie zagra. Zastąpić tego gracza miałby Martin Zubimendi, który jest dzisiaj kluczową postacią Realu Sociedad. Baskowie co prawda nie chcą rozstawać się z graczem. W każdym razie władze The Citizens są w stanie złożyć bardzo atrakcyjną propozycję klubowi z La Liga.

Innym kandydatem do gry w Man City jest również Maximiliano Araujo. Piłkarz broniący barw Sportingu idealnie wpisuje się koncepcje klubu z Premier League w kontekście wzmocnienia w ofensywie. Chętnych na pozyskanie zawodnika co prawda nie brakuje, ale klub z Etihad Stadium na dzisiaj wydaje się najbardziej zdeterminowany.

W końcu jednym z celów Manchesteru City jest również transfer z udziałem Floriana Wirtza. Niemiec wyceniany jest na 120 milionów euro, co sprawia, że piłkarz nie będzie łatwy do pozyskania. W każdym razie władze klubu, chcąc przywrócić moc, mogą być gotowy nawet na tak duże wyzwanie.

