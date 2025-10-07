Juventus może stracić pomocnika. Kolejny klub z Premier League chce zawodnika

Juventus Turyn może w przyszłym roku zdecydować się na sprzedaż Manuela Locatelliego. Jak podaje "Football Insider", włoski pomocnik znalazł się na liście życzeń Newcastle United.

Alessio Morgese / Alamy live news / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Manuel Locatelli przymierzany do Newcastle United

Juventus Turyn rozpoczął obecny sezon od trzech zwycięstw z rzędu w Serie A, ale w kolejnych trzech meczach musiał zadowolić się remisami. W hicie 6. kolejki piłkarze Starej Damy zremisowali u siebie bezbramkowo z Milanem, a szansę na zwycięstwo gości zmarnował Christian Pulisić, który nie wykorzystał rzutu karnego w drugiej połowie.

W środku pola kluczową postacią pozostaje Manuel Locatelli, którego przyszłość w klubie pozostaje pod znakiem zapytania. Według doniesień „Football Insider”, Juventus wysoko ceni swojego kapitana i nie zamierza pozbywać się go w styczniowym oknie transferowym.

Latem przyszłego roku po 27-letniego Włocha może sięgnąć Newcastle United, które wykazuje rosnące ambicje w Premier League. Klub z St. James’ Park zdobył w zeszłym sezonie Puchar Ligi Angielskiej, a w minionym oknie transferowym dołączyli m.in. Nick Woltemade ze Stuttgartu oraz Anthony Elanga z Nottingham Forest. Teraz reprezentant Włoch budzi spore zainteresowanie angielskiego klubu.

Locatelli dołączył do Starej Damy w 2021 roku z Sassuolo, początkowo na zasadzie wypożyczenia, a następnie na stałe za około 36 mln euro. W ostatnich latach wyrobił sobie solidną markę we włoskiej futbolu. Łącznie dla Juventusu rozegrał 190 meczów i strzelił sześć goli. Obecnie portal Transfermarkt.de wycenia Włocha na 30 mln euro. Jego kontrakt w stolicy Piemontu obowiązuje do czerwca 2028 roku.