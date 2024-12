Anglicy ocenili Kiwiora. Światełko w tunelu pomimo błędu?

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior przeciętnie oceniony po meczu z Fulham

Jakub Kiwior od jakiegoś czasu łączony jest intensywnie z możliwym odejściem z Arsenalu i to nawet już tej zimy. Według wielu źródeł z Włoch, zainteresowany usługami Polaka jest zespół SSC Napoli. Ekipa spod Wezuwiusza chciałby wypożyczyć obrońcę Kanonierów, ale ci skłaniają się bardziej ku opcji sprzedania swojego podopiecznego. Niemniej z pewnością sytuacja jest rozwojowa.

WIDEO: Arsenal – skróty meczów

Nie jest też powiedziane, że reprezentant Polski z całą pewnością opuści zespół Arsenalu. Być może jednak pozostanie w Londynie przynajmniej do kolejnego okienka transferowego, szczególnie, że w ostatnich meczach gra nieco więcej, choć nadal są co do jego postawy pewne zarzuty. Kolejne pojawiły się po meczu z Fulham, zremisowanym przez Kanonierów 1:1.

“Pozwolił Jimenezowi uciec, po czym ten zdobył bramkę. Zwykle nie byłby to katastrofalny błąd, ale został ukarany w brutalny sposób. Poza tym przyzwoity występ” – pisze portal “Football London” i wystawia Polakowi ocenę “6” w skali od 1-10.

“Raul Jimenez wygrał z nim pojedynek przy golu dla Fulham. Kolejne trudne popołudnie dla niego na Craven Cottage, chociaż poprawił się po przerwie” – ocenił z kolei serwis “Goal.com”, który przyznał mu notę “5” w skali od 1-10.

