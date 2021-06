Manuel Locatelli w ostatnim czasie był łączony przez włoskie media przede wszystkim z transferem do Juventusu. Nowe doniesienia w sprawie zawodnika sugerują jednak, że nie tylko klub z Turynu jest zainteresowany pozyskaniem piłkarza. Obiecujący pomocnik przykuł uwagę przedstawicieli Realu Madryt.

Manuel Locatelli nie może być pewny swojej przyszłości

23-letni pomocnik do tej pory znajdował się na radarze Juve, ale do gry o zawodnika włączył się Real Madryt

Wartość zawodnika wynosi mniej więcej 35 milionów euro

Juventus musi trzymać się na baczności, Real Madryt też chce pomocnika Sassuolo

Manuel Locatelli znalazł się na radarze Carlo Ancelottiego, który objął stery nad Królewskimi po odejściu Zinedine’a Zidane’a z klubu z Madrytu. Tym samym kolejna ekipa wyraża zainteresowanie defensywnym pomocnikiem.

Wcześniej oprócz Juve chęć pozyskania Locatelliego mieli wyrazić sternicy takich klubów jak: AC Milan, Atletico Madryt, Manchester City, czy Paris Saint-Germain.

Piłkarz Sassuolo w ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 34 spotkaniach, strzelając w nich cztery gole. Ponadto na koncie zawodnika znalazły się trzy asysty. Locatelli ma kontrakt ważny z klubem z MAPEI Stadium do końca czerwca 2023 roku.

Włoski pomocnik przebywa aktualnie na zgrupowaniu reprezentacji Włoch w Coverciano przed Mistrzostwami Europy, Locatelli w drużynie narodowej wywalczył jak na razie w 10 spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę. Debiut w ekipie Roberto Manciniego zawodnik zaliczył we wrześniu minionego roku.

23-latek to wychowanek Atalanty, który w 2010 roku trafił do akademii piłkarskiej Milanu. Tymczasem w lutym 2016 roku trafił do pierwszej drużyny Rossonerich, z którą kilka miesięcy później wygrał Supercoppa Italiana.

Czytaj więcej: Juventus otwarty na powrót Pogby, transakcja uzależniona od Ronaldo