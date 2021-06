Cristiano Ronaldo może latem tego roku rozstać się z Juventusem. Według medialnych doniesień bardzo prawdopodobna jest przeprowadzka Portugalczyka do Paris Saint-Germain. Tuttosport sugeruje natomiast, że transfer z udziałem CR7 mógłby przyczynić się do powrotu Paula Pogby do Juve.

Juventus jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Paula Pogby latem

Reprezentant Francji w przeszłości był już zawodnikiem Starej Damy

Pogboom w koszulce Juve wystąpił łącznie w 178 spotkaniach

Juventus w oczekiwaniu na decyzję Ronaldo

Cristiano Ronaldo ma kontrakt z Juventusem ważny tylko do końca czerwca 2022 roku. Na dzisiaj nie jasne jest, czy reprezentant Portugalii przedłuży umowę z klubem z Turynu. Włoscy dziennikarze sugerują natomiast, że bardzo możliwy jest powrót do włoskiego klubu Pogby.

Mistrz świata z 2018 roku ma podobnie jak Ronaldo kontrakt ważny do końca czerwca 2022 roku. Niemniej już na początku roku jego agent Mino Raiola dał do zrozumienia, że latem Francuz może zmienić barwy klubowe. W przeszłości zawodnik grał już w Juve, gdzie trenerem był Massimiliano Allegri.

Ewentualny powrót Pogby do Juve dowodzonego przez utytułowanego szkoleniowce może być zatem szansą na odbudowę dawnej dyspozycji. 28-latek aktualnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Francji przed Mistrzostwami Europy.

Trójkolorowi w fazie grupowej Euro zmierzą się w grupie F z: Węgrami, Portugalią i Niemcami. Podopieczni Didiera Deschampsa swoje pierwsze spotkanie na turnieju rozegrają 15 czerwca w Monachium przeciwko ekipie Joachima Loewa.

