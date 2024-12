Aston Villa uprzedzi Liverpool i Man Utd? Chodzi o gwiazdę Serie A

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Aston Villa zainteresowana Kenanem Yildizem

Aston Villa ma ambicje, aby namieszać w Premier League. Jednocześnie klub z Villa Park chce się wzmocnić. CaughtOffisde przekonuje, że działacze przedstawiciela ligi angielskiej zainteresowali się pozyskaniem jednego z graczy Juventusu.

Źródło podaje, że na celowniku The Villanz znajduje się Kenan Yildiz. Jest to o tyle ciekawe, że wcześniej zainteresowanie piłkarzem wykazywały takie kluby jak Liverpool czy Manchester United. Jasne wydaje się, że wymienieni giganci mają więcej argumentów, aby sfinalizować taką transakcję. Niemniej decydenci Aston Villi nie chcą składać broni. Chociaż muszą wykazać się dużą kreatywnością, aby transfer tego pokroju dopiąć.

Juve może oczekiwać za swoją gwiazdę mniej więcej 80 milionów euro. 19-latek ma już na swoim koncie nie tylko wiele występów w lidze włoskiej czy Lidze Mistrzów, ale zaliczył też 17 spotkań w reprezentacji Turcji.

Klub z Villa Park jest natomiast gotowy oddać Emiliano Buendię w zamiar do Juventusu za Kenana Yildiza. Takie rozwiązanie miałoby zamortyzować koszt całej transakcji. Ofensywny pomocnik jest wyceniany na mniej więcej 18 milionów euro. Jego kontrakt z Aston Villa obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Z kolei do ekipy Unaia Emery’ego dołączył w lipcu 2021 roku z Norwich za pond 38 milionów euro.

