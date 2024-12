Wirtz nie zamyka drzwi gigantom. Taki transfer wciąż realny

fot. Ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Florian Wirtz wciąż może zamienić Bayer na Real Madryt

Florian Wirtz to 21-latek, który dzisiaj broni barw Bayeru Leverkusen. Zawodnik co prawda ma kontrakt ważny z aktualnym mistrzem Bundesligi do 2027 roku. Niemniej nie milkną wciąż spekulacje na temat jego przyszłości. Interesującymi wieściami w sprawie 29-krotnego reprezentanta Niemiec przekazał serwis Defensa Central.

Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Media w Niemczech od kilku dni sugerują, ze Wirtz jest już po słowie z władzami Bayeru w sprawie nowego kontraktu. Źródło jednak podaje, że piłkarz zdecydował się na przedłużenie umowy z ekipą z Leverkusen nie tylko dlatego, że otrzyma podwyżkę wynagrodzenia. Gracz w porozumieniu miał zawrzeć kluczowy warunek.

Defensa Central przekonuje, że Wirtz może rozstać się z Bayerem, jeśli pojawi się możliwość dołączenia do jednego z takich klubów jak: Bayern Monachium, Manchester City czy Real Madryt. Co prawda dokładnych informacji nie ma w sprawie klauzuli odstępnego. Niemiej można przypuszczać, że ta może wynieść mniej więcej 100-120 milionów euro. Takie porozumienie pozwoli zawodnikowi dołączyć do jednego z gigantów, nie prowadząc jednocześnie skomplikowanych negocjacji z działaczami klubu z Bundesligi.

Wirtz w trakcie trwającego sezonu wystąpił jak na razie w 24spotkaniach. Strzelił w nich 11 goli i zaliczył pięć kluczowych podań.

