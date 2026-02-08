Julian Alvarez może przenieść się do Londynu. Trwają rozmowy

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Chelsea pracuje nad pozyskaniem Juliana Alvareza

Julian Alvarez jest jednym z najlepszych napastników we współczesnym futbolu. 26-letni snajper aktualnie występuje w barwach Atletico Madryt, lecz już wkrótce może zmienić otoczenie, ponieważ wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Argentyńczyk regularnie potwierdza swoją wysoką formę, będąc jednym z liderów formacji ofensywnej w zespole Diego Simeone.

Coraz częściej mówi się jednak, że sam piłkarz jest otwarty na letnią przeprowadzkę. Alvarez zdaje sobie sprawę, iż w najbliższych latach Atletico może mieć problem z regularnym zdobywaniem trofeów, a on osobiście chciałby ponownie rywalizować o najwyższe cele w Europie i walczyć o kolejne wielkie tytuły.

Jak podaje stacja telewizyjna „ESPN”, Alvarez może kontynuować swoją karierę w Chelsea. Niebiescy mają chrapkę na zakontraktowanie mierzącego 170 centymetrów napastnika i poczynili już pierwsze kroki w tym kierunku.

Klub z Londynu szuka nowego lidera ataku, który zagwarantuje bramki oraz jakość w ofensywie. Według wspomnianego źródła agent zawodnika miał być widziany w Londynie, gdzie odbył rozmowy z przedstawicielami Chelsea na temat ewentualnego transferu, do którego mogłoby dojść w letnim okienku.

Julian Alvarez, którego obserwują także FC Barcelona, PSG oraz Arsenal, trafił do Atletico Madryt latem 2024 roku po bardzo udanym okresie w Manchesterze City. Z ekipą Obywateli zdobył m.in. dwa mistrzostwa Premier League, Puchar Anglii oraz Ligę Mistrzów. Z reprezentacją Argentyny sięgnął po mistrzostwo świata w 2022 roku, odgrywając kluczową rolę w drużynie Lionela Scaloniego. W barwach madryckiego klubu rozegrał dotąd 88 spotkań, strzelił 40 goli i zanotował 13 asyst, potwierdzając swoją klasę mimo braku trofeów.