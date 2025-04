Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Jules Kounde celem Liverpoolu. Wejdzie w buty Alexandra-Arnolda?

Trent Alexander-Arnold najprawdopodobniej nie przedłuży wygasającego kontraktu z Liverpoolem i podczas najbliższego letniego okienka transferowego przeprowadzi się bez kwoty odstępnego do Realu Madryt. Włodarzom angielskiego klubu udało się przekonać do podpisania nowej umowy dwie inne gwiazdy zespołu The Reds – Mohameda Salaha oraz Virgila van Dijka – natomiast prawy obrońca najpewniej zdecyduje się na nowe wyzwanie w drużynie ze stolicy Hiszpanii.

Dlatego Liverpool szuka na rynku nowego wahadłowego, który wejdzie w buty Trenta Alexandra-Arnolda. W kontekście przeprowadzki na Anfield Road pojawiało się już wiele nazwisk, a zdaniem katalońskiego portalu „El Nacional” najnowszym kandydatem do zastąpienia etatowego reprezentanta Anglii jest Jules Kounde. Wspomniane źródło dodaje, że świeżo upieczony mistrz Premier League byłby gotowy wyłożyć na stół nawet 70 milionów euro za francuskiego defensora.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Taki transfer jest jednak mało prawdopodobny, ponieważ FC Barcelona nie ma zamiaru sprzedawać swojego gwiazdora, który rozgrywa świetną kampanię. Jules Kounde z powodzeniem występuje w barwach ekipy Blaugrany od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Camp Nou za 50 milionów euro z Sevilli. W obecnym sezonie wychowanek Girondins Bordeaux rozegrał 52 mecze, zdobył 4 bramki i zaliczył 8 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia 40-krotnego reprezentanta Francji na 60 milionów euro.