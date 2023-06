Wobec spadku do Championship Southampton może latem opuścić wielu zawodników. Jednym z pierwszy piłkarzy do odejścia jest James Ward-Prowse. Dziennikarze The Mail informują, że pomocnikiem żywo zainteresowany jest Liverpool.

Imago/ Andrew Matthews Na zdjęciu: James Ward-Prowse

Southampton spadł do Championship, a James Ward-Prowse rozgląda się za możliwością zmiany pracodawcy

Pomocnik Świętych znalazł się na liście życzeń Liverpoolu

The Reds gotowi są zapłacić nawet 25 milionów funtów za reprezentanta Anglii

James Ward-Prowse może zasilić szeregi Liverpoolu

James Ward-Prowse na przestrzeni ostatnich sezonów wyrobił sobie etykietkę jednego z najlepszych wykonawców stałych fragmentów gry w Premier League. Mimo to nie był on w stanie utrzymać Southamptonu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Święci byli najsłabszą drużyną ostatniego sezonu i spadli do Championship.

Reprezentant Anglii ma większe ambicje, aniżeli gra w drugiej lidze, dlatego media są przekonane, że latem opuści on Southampton. 28-latek znalazł się na celowniku Liverpoolu.

Dziennikarze The Mail, podobnie jak The Guardian przekazali, że The Reds gotowi są zapłacić za pomocnika 25 milionów funtów. Juergen Klopp ceni Anglika, który mógłby z miejsca wskoczyć do wyjściowego składu.

