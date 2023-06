Po fiasku transferu Jude'a Bellinghama, który zdecydował się dołączyć do Realu Madryt Liverpool upatrzył sobie nowy cel. The Reds starają się o pozyskanie Fede Valverde. Pierwsza oferta została już odrzucona, ale jak podaje El Nacional, klub pracuje nad drugą.

Imago/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Fede Valverde

Liverpool liczył na pozyskanie Jude’a Bellinghama, który wybrał Real Madryt. Dlatego też angielski klub stara się o transfer Fede Valverde

Real Madryt odrzucił już pierwszą ofertę i dał do zrozumienia, że nie sprzeda Urugwajczyka za mniej niż 100 milionów euro

Druga oferta The Reds opiewa na 80 milionów euro i przypuszczalne 20 milionów w bonusach

Real Madryt może rozważyć sprzedaż Fede Valverde

Liverpool do końca wierzył, że uda mu się przekonać do transferu Jude’a Bellinghama. Reprezentant Anglii podpisze jednak kontrakt z Realem Madryt. W tej sytuacji The Reds poszukują innych opcji do wzmocnienia środka pola. Planują jednak wykorzystać transfer Królewskich.

El Nacional przekazał, że na celowniku The Reds znalazł się Fede Valverde. Urugwajczyk cieszy się zaufaniem Carlo Ancelottiego, jednak jego rola w zespole, wraz z przybyciem Bellinghama może zostać ograniczona. Pierwsza oferta Liverpoolu, opiewająca na 60 milionów euro została odrzucona.

Real Madryt nie zamierza sprzedawać pomocnika za mniej niż 100 milionów euro. Liverpool przygotował już drugą propozycję, na którą składa się 80 milionów euro podstawy i dodatkowe 20 milionów w bonusach. Klub z Anfield czeka obecnie na odpowiedź ze strony Realu Madryt.

