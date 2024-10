MatchDay Images Limited \ DW / Alamy Na zdjęciu: Josh Acheampong

Josh Acheampong wpadł w oko Realowi Madryt

Real Madryt słynie ze świetnego skautingu, o czym może świadczyć fakt, że w ostatnich latach na Santiago Bernabeu trafili tacy zawodnicy jak Fede Valverde, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Arda Guler czy Endrick. Pozyskanie utalentowanych piłkarzy było strzałem w dziesiątkę, a każdy z nich błyszczy w stolicy Hiszpanii. Niewykluczone, że drogą tych zawodników podąży Josh Acheampong z Chelsea – donosi gazeta “The Independent”.

Oglądaj skróty meczów Premier League

18-letni Anglik występuje na pozycji prawego obrońcy, z której obsadzeniem Real Madryt ma obecnie problemy. Jest to oczywiście związane z bardzo poważną kontuzją Daniego Carvajala, który do gry wróci dopiero w następnym sezonie. Królewscy od jakiegoś czasu stawiają na młodych i perspektywicznych piłkarzy, a w ten schemat wręcz idealnie wpisuje się Josh Acheampong.

Młodzieżowy reprezentant Anglii jest niezwykle wszechstronnym zawodnikiem, który może zagrać zarówno na boku defensywny, jak i w środku obrony. To tylko jeden z wielu atutów utalentowanego stopera. Co ważne, umowa osiemnastolatka z aktualnym pracodawcą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że będzie dostępny na rynku w promocyjnej cenie.

Josh Acheampong w pierwszej drużynie Chelsea rozegrał tylko 2 spotkania. Wychowanek ekipy The Blues jest kuszony także przez Paris Saint-Germain, a za jego pozyskanie będzie trzeba zapłacić około 15 milionów euro. Taka kwota nie robi wrażenia na Realu Madryt.