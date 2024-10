ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag i Carlo Ancelotti

Alphonso Davies na celowniku Manchesteru United

W tym momencie nic nie wskazuje na to, że Alphonso Davies przedłuży kontrakt z Bayernem Monachium. Umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, a rozmowy na temat kontynuowania współpracy stanęły w martwym punkcie. Zatem wygląda na to, że kapitan reprezentacji Kanady będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu podczas najbliższego letniego okienka, a to jest nie lada okazja na rynku.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Lewy obrońca dotychczas był łączony głównie z Realem Madryt, który szuka zawodnika do rywalizacji z Ferlandem Mendym. Królewscy muszą jednak liczyć się z konkurencją, ponieważ do gry o podpis 23-latka wszedł kolejny gigant. Najnowsze informacje stacji telewizyjnej “Sky Sports” sugerują, że Manchester United zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby przechytrzyć Real Madryt i sprowadzić Alphonso Daviesa na Old Trafford.

Boczny defensor będzie miał więc wybór, a o swojej przyszłości może zdecydować już za kilka miesięcy, a mianowicie w styczniu. Wówczas piłkarz mógłby bowiem podpisać wstępny kontrakt z nowym klubem, a umowa weszłaby w życie następnego lata.

Kanadyjski wahadłowy z powodzeniem występuje w koszulce bawarskiego giganta od stycznia 2019 roku, gdy przeniósł się na Allianz Arenę za 14 milionów euro z Vancouver Whitecaps. Serwis “Transfermarkt” wycenia Alphonso Daviesa na 50 milionów euro.