CTK / PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho oraz piłkarze Milanu

Strahinja Pavlović może trafić pod skrzydła Jose Mourinho

Fenerbahce pod wodzą Jose Mourinho obecnie zajmuje drugą lokatę w rozgrywkach Super Lig. Zespół ze Stambułu wciąż bije się o mistrzostwo Turcji, ale ich szanse na trofeum są bardzo małe. Drużyna z obiektu Ulker Stadyumu traci osiem punktów do rozpędzonego lidera, jakim jest Galatasaray. Ekipa The Special One w zimowym okienku transferowym natomiast chce dokonać poważnych wzmocnień.

Najnowsze informacje z obozu Fenerbahce przekazuje Fabrizio Romano. Otóż zespół prowadzony przez Jose Mourinho może sięgnąć po wzmocnienie z Serie A. W ich kręgu zainteresowań znalazł się Strahinja Pavlović, który na co dzień reprezentuje barwy AC Milanu. Włoski dziennikarz przekazał, że prowadzone są już w tej sprawie odpowiednie rozmowy.

Strahinja Pavlović dołączył do AC Milanu w letnim okienku transferowym. Rossoneri z przyjściem reprezentanta Serbii wiązali ogromne nadzieje. Finalnie sprowadzenie defensora nie okazało się strzałem w dziesiątkę. 23-latek w zespole z San Siro dotychczas prezentował się zdecydowanie poniżej oczekiwań.

W obecnym sezonie Strahinja Pavlovicia rozegrał 14 spotkań w koszulce AC Milanu. Serbski defensor zdołał w tym czasie nawet raz wpisać się na listę strzelców. A udało mu się to w rywalizacji ligowej przeciwko Lazio.