Jose Mourinho chce zawodnika Bayernu Monachium. Portugalczyk szykuje zimowy transfer

Jose Mourinho planuje ściągnąć Raphaela Guerreiro z Bayernu Monachium do Benfiki Lizbona - donosi Ekrem Konur. Jednak Vincent Kompany chce zatrzymać Portugalczyka w klubie do końca sezonu.

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Raphael Guerreiro na celowniku Benfiki

Jose Mourinho we wrześniu tego przejął stery w Benfice Lizbona, z którą ma okazję rywalizować w Lidze Mistrzów. Po dwóch kolejnych zwycięstwach w prestiżowych rozgrywkach portugalski gigant zajmuje obecnie 25. miejsce w tabeli fazy ligowej. Słynny trener nadal przyciąga uwagę wielu gwiazd futbolu, a jego kolejny cel to Raphael Guerreiro, który znalazł się na radarze Benfiki.

Portugalczyk jest obecnie głębokim rezerwowym w zespole Vincenta Kompany’ego. Bayern Monachium na ten moment nie podjął rozmów w sprawie przedłużenia kontraktu lewego obrońcy. Umowa 32-latka obowiązuje na Allianz Arenie do czerwca 2026 roku.

Mourinho zamierza ruszyć po zawodnika już podczas zimowego okna transferowego. Jednak Kompany wciąż liczy na Guerreiro i chciałby zatrzymać go w stolicy Bawarii przynajmniej do końca sezonu. Jednocześnie Juventus Turyn i AS Roma uważnie śledzą sytuację portugalskiego defensora, który może stać się gorącym tematem nadchodzących tygodni.

Guerreiro dołączył do monachijczyków latem 2023 roku z Borussii Dortmund na zasadzie wolnego transferu. Znaczną część swojej kariery spędził w barwach FC Lorient. W obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań, strzelił trzy gole i zanotował trzy. 65-krotny reprezentant Portugalii ma obecnie kilka ofert do wyboru.