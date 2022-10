fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruben Neves

Transfer Rubena Nevesa do FC Barcelony jest coraz bliższy finalizacji. Nad transakcją intensywnie pracuje agent Jorge Mendes, który szuka satysfakcjonującego rozwiązania. Wolverhampton oczekuje 50 milionów euro, natomiast “Duma Katalonii” skłania się ku półrocznemu wypożyczeniu – donosi “Sport”.

Sytuacja kontraktowa Sergio Busquetsa sprawiła, że FC Barcelona analizuje rynek w celu znalezienia nowego środkowego pomocnika. Umowa hiszpańskiego weterana wygasa po sezonie i coraz więcej wskazuje na to, że wówczas dojdzie do rozstania. Wpływa na to również jego mizerna dyspozycja, przez którą nie jest już w stanie grać na najwyższym poziomie. Niewykluczone, że Busquets w przyszłym roku przeniesie się do Stanów Zjednoczonych i nawiąże współpracę z jednym z klubów Major League Soccer.

Głównym kandydatem do zastąpienia pomocnika był jego rodak – Martin Zubimendi – jednak niedawno przedłużył on kontrakt z Realem Sociedad, co znacząco utrudnia kwestię jego przenosin na Camp Nou. “Duma Katalonii” rozgląda się zatem za innymi opcjami. Jedną z nich stanowi Ruben Neves, który od lat liczy się z odejściem z Wolverhampton.

Na przestrzeni ostatnich sezonów Portugalczyk cieszył się zainteresowaniem ze strony gigantów Premier League, natomiast “Wilki” stawiały wygórowane żądania, które skutecznie odstraszały jego potencjalnych pracodawców. Umowa Nevesa powoli dobiega końca, co znacząco osłabia pozycję negocjacyjną Anglików. W mediach coraz więcej mówi się o rzekomym transferze do FC Barcelony. Takiej możliwości nie wykluczył sam zawodnik.

Wolverhampton domaga się za 25-latka około 50 milionów euro. “Duma Katalonii” nie jest w stanie zmierzyć się z tą kwotą, dlatego agent Jorge Mendes pracuje nad satysfakcjonującym rozwiązaniem. W grę wchodzi półroczne wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Wówczas Blaugrana z pewnością zapłaciłaby mniejsze pieniądze.

Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, hiszpański gigant najprawdopodobniej sięgnie po gracza z kartą w ręku. Wiele wskazuje na to, że po sezonie dostępni będą między innymi N’Golo Kante oraz Youri Tielemans.

