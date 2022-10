fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi

FC Barcelona podejmie w środę Bayern Monachium na Camp Nou. To kluczowe spotkanie w kontekście dalszej gry w Lidze Mistrzów. Xavi jest świadomy, że zwycięstwo może nie wystarczyć do wywalczenia awansu do fazy pucharowej.

W środę FC Barcelona zmierzy się u siebie z Bayernem Monachium

Sytuacja “Dumy Katalonii” w grupie jest bardzo skomplikowana

Ewentualne zwycięstwo z Bawarczykami może nie wystarczyć do awansu do fazy pucharowej

Barcelona nie zależy tylko od siebie

Dwumecz z Interem Mediolan bardzo skomplikował sytuację FC Barcelony w fazie grupowej, bowiem do zachowania jakichkolwiek szans na awans do fazy pucharowej musi w środę pokonać na Camp Nou Bayern Monachium. W pierwszym meczu między tymi zespołami triumfowali Bawarczycy, którzy wygrali 2-0. Na przedmeczowej konferencji prasowej Xavi przyznał, że spodziewa się sporej jakości od rywala, natomiast wierzy, że jego drużyna zaprezentuje odpowiedni poziom.

– Spodziewam się rywala grającego bardzo intensywnie, fizycznie, który bardzo dobrze pracuje i jest obecnie jednym z najlepszych zespołów świata. To dla nas ważny mecz. Bez względu na to, co wydarzy się w Mediolanie, będziemy chcieli wygrać i pokazać, że jesteśmy na tym poziomie. Chcemy pokazać poprzez naszą grę i zwycięstwo, że mecz w Monachium był zwyczajnym piłkarskim pechem. Musimy być samokrytyczni. Nie zależymy już sami od siebie, ale chcemy pokazać, że możemy grać na poziomie takich drużyn, jak Bayern.

– Ten mecz to rewanż na Bayernie dla całego zespołu, ale także dla Roberta Lewandowskiego, który nie zdołał strzelić gola w Monachium – przekonuje Xavi.

Bardzo istotne dla losów rywalizacji będzie również spotkanie Interu Mediolan z Viktorią Pilzno. Jeśli Włosi zdobędą trzy punkty, pozbawią FC Barcelony szans na awans.

– Zawsze podchodzę do życia pozytywnie, ale gdy nie wszystko zależy od nas, to już wygląda nieco inaczej. Musimy wyjść i wygrać. W szatni pewnie obejrzymy Inter i to na pewno pozytywne nie jest – uważa hiszpański szkoleniowiec.

