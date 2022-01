Pressfocus Na zdjęciu: Phil Jones

Girondins Bordeaux nie próżnuje zimą na rynku transferowym. Żyrondyści niedawno ściągnęli do siebie Marcelo z Olympique Lyon. Teraz spróbują również ściągnąć Phila Jonesa z Manchester United.

Girondins Bordeaux w sezonie 2021/2022 broni się przed spadkiem z Ligue 1

W 22 meczach Żyrondyści stracili aż 53 gole, najwięcej w lidze francuskiej

Lekiem na poprawę ich sytuacji w obronie ma być defensor Manchester United, Phil Jones

Tragiczna obrona Bordeaux

Girondins Bordeaux w sezonie 2021/2022 tragicznie spisuje się w Ligue 1. W tabeli ligi francuskiej po 22. kolejkach zajmuje 17. miejsce, ostatnie nad strefą spadkową. W przypadku Żyrondystów w oczy rzuca się fatalna postawa w defensywie. Zespół ze Stade Matmut-Atlantique stracił do tej pory aż 53 bramki! Żaden z jego rywali nie legitymuje się gorszym bilansem. Stąd też nie dziwi fakt, że w klubie z Nowej Akwitanii wzmocnienia w obronie to potrzeba chwili.

Niedawno 6-krotnych mistrzów Francji wzmocnił Marcelo, który właśnie rozstał się z Olympique Lyon. “L`equipe” donosi jednak, że to Brazylijczyk nie będzie jednym wzmocnieniem Bordeaux tej zimy. Francuski klub bardzo chciałby również ściągnąć do siebie defensora Manchester United, Phila Jonesa.

Jones zbędny w Manchesterze

Pozycja doświadczonego angielskiego obrońcy (27 meczów w reprezentacji Synów Albionu, 225 gier w MU) na Old Trafford w ostatnich latach systematycznie spadała, aż w końcu stał on się graczem kompletnie niepotrzebnym. W sezonie 2021/2022 29-letni Jones wystąpił tylko w jednym spotkaniu (przegranej potyczce z Wolverhampton Wanderers w 21. kolejce Premier League). Była to sytuacja wyjątkowa, spowodowana plagą kontuzji w obronie Czerwonych Diabłów. Menedżer Ralf Rangnick nie wiąże z Jonesem większych nadziei, ani oczekiwań, stąd też nikt w Manchesterze nie będzie robił mu problemów z odejściem.

Środki na kupno Jonesa, Bordeaux ma mieć ze sprzedaży dwóch swoich graczy – Otavio i Josha Maja.

