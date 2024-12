Arsenal i Manchester United chcą ruszyć po gwiazdę Ligue 1

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Kluby Premier League zabiegają o Jonathana Davida

Jonathan David jest liderem klasyfikacji strzelców w obecnym sezonie Ligue 1. Napastnik występujący w Lille OSC zdobył jedenaście bramek w 14 meczach. Kanadyjczyk również dołożył do swojego dorobku sześć trafień zarówno w eliminacjach Ligi Mistrzów, jaki i fazie ligowej. Jego forma strzelecka robi ogromne wrażenie, co czyni go jednym z najbardziej pożądanych zawodników.

Warto podkreślić, że David zbliża się do końca swojego kontraktu z Lille. Jak na razie nie ma żadnych sygnałów wskazujących na to, że umowa napastnika zostanie przedłużona. W związku z tym, latem 2025 roku, Kanadyjczyk najprawdopodobniej opuści francuski klub.

Jak wynika z najnowszych informacji, David postanowił szukać nowego wyzwania, a jego szczególne zainteresowanie budzi transfer do Premier League. Manchester United jest już w zaawansowanych rozmowach z przedstawicielami napastnika, jednak również Arsenal rozpoczął wstępne rozmowy o pozyskaniu Kanadyjczyka. Warto też wspomnieć, że snajper jest łączony z Interem.

Jonathan David trafił do Lille w sierpniu 2020 roku, po udanej przygodzie w KAA Gent. Przed przeprowadzką na Stary Kontynent grał dla kanadyjskiego klubu Ottawa ISC.