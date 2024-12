Real Madryt wycenił defensywnego pomocnika. Wielkie oczekiwania Królewskich

Real Madryt jest skłonny sprzedać Aureliena Tchouameniego do Paris Saint-Germain - twierdzi serwis "Defensa Central". Hiszpański gigant za Francuskiego piłkarza oczekuje kwoty rzędu 85 milionów euro.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt rozważa sprzedaż Aureliena Tchouameniego

Aurelien Tchouameni, który jeszcze niedawno uchodził za kluczowego zawodnika Realu Madryt, w ostatnich miesiącach nie odgrywa już istotnej roli w drużynie Carlo Ancelottiego. Spadek formy oraz problemy zdrowotne sprawiły, że klub jest skłonny rozważyć sprzedaż defensywnego pomocnika za odpowiednią kwotę.

Wideo: Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Według doniesień Francuz znalazł się na celowniku Paris Saint-Germain. Królewscy są gotowi rozważyć sprzedaż 24-letniego pomocnika, jeśli francuski gigant zdecyduje się zapłacić 85 milionów euro. Francuzi mogą jednak napotkać przeszkody w postaci sceptycyzmu Luisa Enrique wobec Tchouameniego. Szkoleniowiec nie jest przekonany do stylu gry 24-latka.

Na dodatek PSG nie jest jedynym klubem, który obserwuje sytuację zawodnika. Liverpool już wcześniej próbował pozyskać zawodnika Realu i może włączyć się do rywalizacji. Mówi się, że The Reds chcą zaoferować atrakcyjne warunki, aby przekonać Real do transferu. Warto też zaznaczyć, że mistrzowie Hiszpanii nie próżnują na rynku transferowym. Media informują o zainteresowaniu Lisandro Martinezem z Manchesteru United oraz lewym obrońcą Milosem Kerkezem z AFC Bournemouth.

Tchouameni dołączył do Los Blancos w 2022 roku z AS Monaco. Klub zapłacił za 36-krotnego reprezentanta Francji 80 mln euro. Łącznie w barwach Królewskich rozegrał 103 mecze, zdobywając trzy bramki i notując pięć asyst.