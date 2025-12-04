Man United ma nowy cel. Sprowadzi reprezentanta Portugalii?

Joao Palhinha, który przed aktualnym sezonem został wypożyczony z Bayernu Monachium do Tottenhamu Hotspur, wzbudził zainteresowanie Manchesteru United - poinformował brytyjski serwis CaughtOffside.com.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Joao Palhinha przymierzany do Manchesteru United

Joao Palhinha podczas ostatniego letniego okna transferowego został wypożyczony z Bayernu Monachium do Tottenhamu Hotspur. Powrót do Premier League zadziałał na 30-letniego pomocnika bardzo pozytywnie, ponieważ ponownie imponuje on formą, jaką prezentował w czasach gry dla Fulham. Jego wpływ na drużynę jest na tyle duży, że Koguty planują definitywny wykup urodzonego w Lizbonie zawodnika po zakończeniu sezonu.

Plany londyńczyków może jednak pokrzyżować Manchester United – informuje brytyjski portal „CaughtOffside.com”. Czerwone Diabły mogą być zmuszone do poszukiwania następcy Casemiro, którego kontrakt wygasa wraz z końcem obecnych rozgrywek.

Dodatkowo agent Palhinhi – Jorge Mendes – podgrzał spekulacje, sugerując, iż wyobraża sobie przenosiny swojego klienta na Old Trafford w najbliższej przyszłości. Wiele wskazuje więc na to, że Tottenham oraz Man United stoczą latem pojedynek o podpis 37-krotnego reprezentanta Portugalii, a ostateczna decyzja będzie należała do samego piłkarza.

Pobyt Palhinhi w Bayernie Monachium nie należał do udanych. Mierzący 190 centymetrów zawodnik nie potrafił odnaleźć się w realiach Bundesligi i nie wykorzystywał w pełni swojego potencjału. Dopiero powrót na Wyspy Brytyjskie pozwolił mu odzyskać dawny blask. W barwach Tottenhamu rozegrał dotychczas 21 meczów, strzelając 4 gole oraz notując 3 asysty. Wcześniej budował swoją markę w Fulham czy Sportingu Lizbona. Wartość rynkowa defensywnego pomocnika wynosi 30 milionów euro.