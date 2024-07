Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Joao Moutinho

Jagiellonia szuka nowego defensora

Jagiellonia nie próżnuje w letnim okienku. Do klubu z Białegostoku trafili już Lamine Diaby-Fadiga, Miki Villar, Filip Wolski i Max Stryjek. Mistrzowie Polski zabezpieczyli już ofensywę i pozycję bramkarza, a teraz chcą zwiększyć rywalizację w innych sektorach boiska. Drużyna z Podlasia zamerza sprowadzić lewego obrońcę.

Jakub Seweryn zdradził, że bliski przenosin do PKO BP Ekstraklasy jest João Moutinho. Portugalczyk to piłkarz Spezii Calcio, występującej we włoskiej Serie B. Jego kontrakt z zespołem Aquilottich obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Jagiellonia chce wypożyczyć 26-latka na 12 miesięcy z opcją wykupu.

Moutinho w poprzednim sezonie rozegrał tylko sześć meczów, w tym pięć w lidze. W swoim CV ma też występy w LAFC i Orlando City – w MLS łącznie zanotował 83 spotkania, strzelił trzy gole i zapisał na swoim koniec pięć asyst. Jest wychowankiem akademii Sportingu.

