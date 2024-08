Joao Cancelo kuszony przez szejków, ważą się losy Portugalczyka

Joao Cancelo to zawodnik, który może wkrótce kolejny raz zmienić barwy klubowe. Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał, że Portugalczyka chcą mieć u siebie działacze Al-Hilal.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Joao Cancelo na celowniku Al-Hilal

Joao Cancelo to doświadczony zawodnik, broniący dzisiaj barw Manchesteru City. 30-latek w ostatnim czasie łączony był z różnymi ekipami. W tym także z FC Barceloną. Tymczasem ciekawe wieści na temat gracza przekazał na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano.

Źródło przekonuje, że Al-Hilal ma mocno naciskać na Joao Cancelo. Klub z Arabii Saudyjskiej ma być poważnie zainteresowany pozyskaniem piłkarza. Portugalski defensor wyceniany jest na 25 milionów euro. Aktualna umowa z piłkarzem wygasa z końcem czerwca 2027 roku.

Joao Cancelo to gracz, który wybił się dzięki udanym występom w Benfice Lizbona. Następnie reprezentował barwy Valencii, Interu Mediolan czy Juventusu. Tymczasem latem 2019 roku trafił do Manchesteru City. Kosztował wówczas przedstawiciela Premier League ponad 60 milionów euro.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Gdyby faktem stał się transfer Joao Cancelo do Al-Hilal, to jego rywalem do gry mógłby być między innymi Saud Abdulhamid. Ogólnie portugalski zawodnik byłby w jednym zespole ze swoim rodakiem Rubenem Nevesem.

Al-Hilal zaczęło już sezon ligowy. W pierwszej serii gier pokonało Al-Okhdood (3:0). W drugiej kolejce na drodze jednego z gigantów z Arabii Saudyjskiej stanie natomiast Damac. Spotkanie odbędzie się już w środę o godzinie 20:00.

Czytaj więcej: Liverpool z nadzieją na transfer za 60 milionów euro