fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Teun Koopmeiners może zamienić Atalantę na Liverpool

Liverpool według najnowszych doniesień mediów nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w sprawie transferów. Fichajes.net podaje, że przedstawiciela Premier League może jeszcze tego lata wzmocnić Teun Koopmeinders, broniący aktualnie barw Atalanty.

The Reds celowali w ostatnim czasie przede wszystkim w transfer z udziałem Martina Zubimendiego z Realu Sociedad. Niemniej w momencie, gdy próba pozyskania piłkarza spełzła na niczym, to działacze Liverpoolu zaczęli rozglądać się za innymi rozwiązaniami. Tym samym kandydatem do wzmocnienia angielskiej ekipy ponownie stał się Teun Koopmeiners.

Holender na radarze angielskiego klubu jest już od dawna. Juergen Klopp wyrażał chęć sfinalizowania transferu z udziałem piłkarza. Niemcowi nie udało się jednak przekonać zawodnika do zmiany pracodawcy. Ostatnio natomiast wydawało się, że Juventus sfinalizuje transakcję z udziałem Koopmeinersa. Klub z Turynu już nawet osiągnął porozumienie z piłkarzem. Wciąż jednak nie ma kompromisu władz Starej Damy z ekipą z Bergamo. To sprawia, że Liverpool chce wykorzystać przedłużające się rozmowy dotyczący transferu piłkarza do jednego z gigantów z Serie A.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Atalanta wyceniła Holendra na 60 milionów euro. Jednocześnie władze La Dei nie biorą pod uwagę wypożyczenia zawodnika, chcąc od razu sprzedać zawodnika na zasadzie transferu definitywnego. Atalanta oczekuje też natychmiast znacznej części sumy za transfer, co jest trudnym wyzwaniem dla Juventusu. Tym samym wciąż transakcja nie doszła do skutku.

Koopmeiners ma kontrakt z klubem z Gewiss Stadium do końca czerwca 2027 roku. 21-krotny reprezentant Holandii jak na razie wystąpił w 129 spotkaniach w Atalancie. Strzelił w nich 29 goli i zaliczył 15 kluczowych podań.

Czytaj więcej: FC Barcelona nie zapomniała o skrzydłowym Bayernu Monachium