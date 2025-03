Hiszpański bramkarz robi furorę w La Lidze. Giganci poznali cenę

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia

Espanyol Barcelona wycenił Joana Garcię

Joan Garcia jest jednym z najlepszych bramkarzy młodego pokolenia na całym świecie. 23-letni golkiper to czołowa postać Espanyolu Barcelona, który bez wątpienia zarobi na jego sprzedaży ogromne pieniądze. Sytuację młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii bacznie monitorują tacy giganci jak Real Madryt, FC Barcelona, Arsenal, Manchester United oraz Paris Saint-Germain. Wymienione wyżej ekipy wiedzą już, z jakim wydatkiem muszą się liczyć, by sprowadzić do siebie Joana Garcię.

Jak ujawnił hiszpański serwis “El Desmarque”, kataloński klub wycenił swojego bramkarza na 30 milionów euro, choć taka cena będzie obowiązywać tylko w przypadku utrzymania drużyny Papużek w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jeśli Espanyol Barcelona spadnie z hiszpańskiej ekstraklasy, to kwota ewentualnego transferu zapewne zostanie dwukrotnie zmniejszona, czyli wyniesie 15 milionów euro. Zespół Periquitos ma na swoim koncie 28 punktów i zajmuje 15. miejsce w tabeli La Ligi.

Espanyol Barcelona zdaje sobie sprawę, że nie zatrzyma Joana Garcii na kolejną kampanię, ponieważ 23-latek chce zrobić krok naprzód w swojej karierze. W aktualnym sezonie perspektywiczny golkiper rozegrał 27 meczów, wpuścił 39 bramek i zachował 9 czystych kont. Portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową bramkarza na 20 milionów euro.