Como znowu na zakupach w Madrycie. Obrońca podąży śladem Nico Paza?

Jesus Fortea przykuł uwagę Como 1907

Podczas ostatniego letniego okienka transferowego Nico Paz przeprowadził się z Realu Madryt do Como 1907. Kwota tej transakcji wyniosła około 6 milionów euro. Warto dodać, że stołeczny klub wówczas zapewnił sobie opcję odkupu argentyńskiego pomocnika i niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości skorzysta z takiej możliwości. Co ciekawe, beniaminek Serie A podobno ma chrapkę na pozyskanie kolejnej perełki wywodzącej się ze słynnej akademii Królewskich, znanej jako La Fabrica.

Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański serwis “Fichajes.net”, zdaniem którego Cesc Fabregas widziałby w swoim zespole Jesusa Forteę. 17-letni prawy obrońca nie zdążył jeszcze zadebiutować w pierwszej drużynie Realu Madryt. Boczny defensor, który uchodzi za wielki talent, póki co musi zadowolić się występami w zespołach młodzieżowych. Ewentualna gra na seniorskim poziomie w Como 1907 na pewno jest dla tego zawodnika kuszącą perspektywą.

Jesus Fortea trafił do akademii Realu Madryt w lipcu 2022 roku ze szkółki rywala zza miedzy – Atletico Madryt. Mierzący 179 centymetrów wahadłowy swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w Levante. Los Blancos wiążą z prawym obrońcą spore nadzieje, aczkolwiek jeśli na stole pojawi się satysfakcjonująca oferta, to taka propozycja na pewno zostanie rozważona. Co więcej, potencjalna przeprowadzka Trenta Alexandra-Arnolda na Santiago Bernabeu może tylko przyspieszyć transfer młodego Hiszpana do Włoch.