Lingard zakończył egzotyczną przygodę. Czas na powrót do Europy?

Jesse Lingard ostatecznie nie wypełni swojego kontraktu z koreańskim klubem - FC Seoul. Obie strony właśnie rozstały się za porozumieniem stron.

Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Jesse Lingard

Oficjalnie: Jesse Lingard rozstał się z FC Seoul

Jesse Lingard w lutym 2024 roku zdecydował się na niespodziewany krok w swojej piłkarskiej karierze, wyjeżdżając ze Starego Kontynentu i przenosząc się do FC Seoul. 32-letni pomocnik przyjął ofertę z Korei Południowej, gdzie bardzo szybko stał się ulubieńcem kibiców dzięki swojej charyzmie oraz zaangażowaniu.

Mimo obiecujących ostatnich miesięcy, pobyt 32-krotnego reprezentanta Anglii w K-League dobiegł jednak końca wcześniej, niż pierwotnie zakładano. Początkowo umowa między stronami obowiązywała do 31 grudnia 2026 roku, lecz zawodnik i klub ogłosili właśnie zakończenie współpracy za porozumieniem stron.

Nie ujawniono oficjalnych przyczyn tej decyzji, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że doświadczony pomocnik może chcieć wrócić do Europy. W mediach spekuluje się, iż Lingard może niedługo ponownie pojawić się na murawach Premier League w koszulce jednego z tamtejszych zespołów, choć na razie nie podano żadnych konkretów.

Wychowanek Manchesteru United na koreańskich boiskach rozegrał łącznie 66 meczów, zdobył 18 bramek i zanotował 10 asyst. W ostatnim czasie pełnił nawet funkcję kapitana FC Seoul, co pokazuje, jak ważną postacią był dla tej drużyny. Wcześniej reprezentował także barwy Nottingham Forest, West Hamu United, Brighton & Hove Albion, Birmingham City oraz Leicester City. Na razie nie wiadomo, jaki będzie jego kolejny przystanek w karierze.