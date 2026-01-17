Jednak nie Real Madryt. Zwrot akcji w sprawie transferu Paza!

Nico Paz prawie na pewno zmieni latem klub, ale wygląda na to, że nie będzie to Real Madryt. Do przejęcia transferu szykuje się Inter Mediolan - twierdzi Corriere dello Sport.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Inter Mediolan chce przejąć transfer Nico Paza

Nico Paz to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników młodego pokolenia. Obecnie gra w Como, gdzie zachwyca wszystkich fantastyczną formę. Na przestrzeni dwóch ostatnich sezonów zdobył 12 goli i zaliczył 15 asyst w 56 meczach. O transferze powrotnym ofensywnego pomocnika zaczął marzyć Real Madryt, który może go kupić za kwotę mniejszą niż inni.

W umowie jest klauzula odkupu oscylująca w granicach 10 mln euro. Pozostałe kluby muszą liczyć się z dużo większym wydatkiem, gdyż wartość piłkarza szacowana jest na ok. 65 milionów euro. Argentyńczyk cieszy się sporym uznaniem wśród drużyn z Premier League.

Jeszcze niedawno wydawało się, że Nico Paz i Real Madryt są dogadani w sprawie transferu. Jednak z informacji Corriere dello Sport wynika, że do gry wkroczył Inter Mediolan. Nerazzurri chcą przejąć piłkarza w trakcie letniego okna transferowego. Oaktree planował taki ruch od miesięcy. Chcą nie tylko wzmocnić zespół, ale również podnieść rozpoznawalność klubu na świecie.

O ambitnych planach Interu jest głośno od kilku dni. Wcześniej włoska prasa pisała o nieudanej próbie zakupu Nico Williamsa. Sprowadzenie takiego piłkarza jak Nico Paz byłoby nie tylko wielkim wzmocnieniem, ale także medialnym sukcesem.

Nico Paz w trwających rozgrywkach ma na swoim koncie 20 meczów w Serie A, w których strzelił 6 goli i zaliczył 6 asyst.