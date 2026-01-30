Jednak nie Perisić. Inter Mediolan prowadzi rozmowy z innym piłkarzem

Inter Mediolan musiał zmienić cel transferowy. Jak podaje Fabrizio Romano do klubu nie wróci Ivan Perisić. W związku z tym Nerazzurri rozpoczęli rozmowy z piłkarzem Genoi - Brookiem Nortonem-Cuffy.

IMAGO / Tom Bode Na zdjęciu: Ivan Perisić

Norton-Cuffy zamiast Perisicia. Inter negocjuje transfer z Genoą

Inter Mediolan postanowił wzmocnić w styczniu boczne sektory boiska. Zastanawiano się, kto może trafić do zespołu Cristiana Chivu. Przez ostatnie dni najczęściej wymieniano w mediach Ivana Perisicia, który w przeszłości grał na Giuseppe Meazza w latach 2015-2022. Po odpadnięciu PSV Eindhoven z Ligi Mistrzów, wydawało się, że transfer jest tylko kwestią czasu.

Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że Perisić nie wróci do Mediolanu. Z najnowszych informacji, jakie przekazał Fabrizio Romano, wynika, że PSV Eindhoven naciska na to, aby 36-latek pozostał w klubie. W efekcie Nerazzurri musieli poszukać innego zawodnika.

Dziennikarz dodał, że Mediolańczycy nie mieli problemu z wytypowaniem kolejnego celu na rynku transferowym. Szybko przerzucili swoje zainteresowanie na innego piłkarza. Otóż okazuje się, że obecnie Inter prowadzi rozmowy z Brianem Norton-Cuffy. To 22-letni prawy wahadłowy z Anglii, który zbiera świetne recenzje za grę w Genoi. W 20 meczach zdobył jednego gola i zaliczył asystę.

Norton-Cuffy trafił do Genoi latem 2024 roku z akademii Arsenalu za zaledwie 2 mln euro. Łącznie uzbierał w klubie 36 meczów. Zespół Cristiana Chivu jak dotąd zajmuje 1. miejsce w Serie A z przewagą pięciu punktów nad resztą stawki. Zapewnili sobie także awans do fazy play-off Ligi Mistrzów, a także walczą o triumf w Pucharze Włoch.