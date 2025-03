Inter zainteresowany byłym stoperem Barcelony. To główny cel Inzaghiego

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Jean-Clair Todibo na radarze Interu Mediolan

W trakcie poprzedniego letniego okienka transferowego Jean-Clair Todibo przeprowadził się z OGC Nice do West Hamu United. 25-letni środkowy obrońca dołączył do drużyny Młotów na podstawie rocznego wypożyczenia, z późniejszym obowiązkiem wykupu, o ile londyński klub utrzyma się w Premier League. Kwota transakcji ma wynieść około 35 milionów funtów. Jednak niewykluczone, że francuski stoper opuści zespół The Hammers po zaledwie jednym sezonie i to nie ze względu na spadek tej ekipy.

Poważnie zainteresowany sprowadzeniem dwukrotnego reprezentanta Trójkolorowych jest bowiem Inter Mediolan, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański serwis “TodoFichajes.com”. Klub z miasta mody najbliższego lata planuje dokonać znacznego wzmocnienia formacji defensywnej i w związku z tym zwrócił uwagę właśnie na Jeana-Claira Todibo. Warto dodać, że w przeszłości wychowanek Tuluzy był łączony przez media także z innym włoskim klubem – Juventusem.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W trwającej kampanii środkowy obrońca rozegrał 19 meczów, spędzając na murawie ponad 1100 minut. Można śmiało stwierdzić, że jego dotychczasowy pobyt na angielskich boiskach nie jest do końca udany. Mierzący 190 centymetrów stoper w swoim piłkarskim CV posiada również Barcelonę, Benfikę Lizbona oraz FC Schalke 04 Gelsenkirchen. Według fachowego portalu “Transfermarkt” wartość rynkowa defensora wynosi dokładnie 32 miliony euro.