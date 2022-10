PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe zdecydowanie stwierdził, że plotki sugerujące jego odejście z Paris Saint-Germain już w styczniowym okienku transferowym są kompletnie fałszywe.

Media sugerowały, że Mbappe w styczniu opuści PSG

Z Francuzem łączony jest Real Madryt oraz Liverpool

Napastnik PSG twierdzi, że jest szczęśliwy na Parc des Princes

Mbappe dementuje plotki o odejściu z PSG

Kylian Mbappe zdecydował się w maju podpisać nowy kontrakt z Paris Saint-Germain odrzucając ofertę Realu Madryt, z którym był łączony przez kilka miesięcy. Jednak z powodu wielu nieporozumień w zespole, media sugerowały w ostatnich dniach, że Francuz będzie chciał opuścić Paryż już w czasie styczniowego okienka transferowego. Napastnik nie po raz pierwszy był łączony z przenosinami do drużyny Królewskich czy do Liverpoolu.

– Nigdy nie prosiłem o opuszczenie PSG w styczniu. Informacje, które pojawiły się w dniu meczu Ligi Mistrzów z Benfiką są dla mnie niezrozumiałe. Nie jest w żaden sposób zaangażowany w te plotki – przyznał Mbappe po wygranym meczu paryżan z Marsylią w niedzielny wieczór.

– Byłem tak samo zszokowany tą wiadomością, jak wszyscy inni, którzy to czytali. Ludzie mogą myśleć, że jestem w to zamieszany, ale tak nie jest. Byliśmy oszołomieni, kiedy się o tym dowiedzieliśmy wraz z najbliższymi mi osobami. Potem musieliśmy sobie z tym poradzić, mieliśmy mecz do rozegrania. Chciałem tylko powiedzieć, że jest ona kompletnie fałszywa. Jestem tutaj bardzo szczęśliwy – dodał napastnik.

Mbappe jest zaangażowany w różne spięcia w zespole PSG. Media wielokrotnie pisały o zgrzytach pomiędzy nim a Neymarem oraz trenerem Christophem Galtierem dotyczących ustawienia zespołu. Mimo to, Francuz nadal jest kluczową postacią paryskiego zespołu z czternastoma golami na koncie w tym sezonie.

Zobacz również: Mecz o dwóch obliczach, PSG wygrywa rywalizację na szczycie