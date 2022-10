fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Na sam koniec niedzielnych zmagań 11. kolejki Ligue 1 przygotowano prawdziwy hit. Paris Saint-Germain pokonało na Parc des Princes Marsylię 1-0. Złotą bramkę zdobył Neymar, któremu asystował Kylian Mbappe. Goście kończyli mecz w dziesiątkę.

Paris Saint-Germain pokonało Marsylię 1-0

Jedyna bramka padła autorstwa Neymara, który skorzystał z podania Kyliana Mbappe. To pierwsza taka sytuacja w obecnym sezonie

Marsylia kończyła mecz w dziesięciu po czerwonej kartce dla Samuela Gigota

Neymar show na Parc des Princes

W niedzielę szykowała się prawdziwa gratka dla francuskich kibiców. Paris Saint-Germain podejmowało na własnym terenie Marsylię w absolutnym hicie Ligue 1. Obie ekipy w ostatnim czasie dało się poznać jako najmocniejsze we Francji, zatem bezpośrednia rywalizacja zapowiadała się bardzo emocjonująco.

Christophe Galtier zdecydował się na formację z czterema obrońcami i trzema środkowymi pomocnikami. W ataku wystawił niezastąpiony tercet, natomiast Marsylia klasycznie już zagrała z dwójką wahadłowych.

W pierwszej połowie sporą przewagę mieli gospodarze, których skutecznie zatrzymywał Pau Lopez. Hiszpan skapitulował dopiero tuż przed przerwą. Paryżanie odebrali piłkę na połowie rywali, po czym trafiła ona pod nogi Kyliana Mbappe. Kiedy wydawało się, że będzie uderzał lewą nogą, podał futbolówkę do nieobstawionego Neymara, który strzałem bez przyjęcia skierował ją do siatki. Mistrzom Francji udało się tym samym wreszcie przełamać defensywę gości.

Po zmianie stron oglądaliśmy zupełnie odmienioną Marsylię, która ruszyła do ataku. Fenomenalną okazję do wyrównania zmarnował Jonathan Clauss, który okazał się gorszy od Gianluigiego Donnarummy. Włoch w drugiej odsłonie popisał się kilkoma wyśmienitymi interwencjami. Goście dominowali i wyglądali na ekipę, którą stać na urwanie punktów. To zadanie zdecydowanie utrudnił im Samuel Gigot, który w 72. minucie zachował się bezmyślnie i brutalnie skasował Neymara. Arbiter nie miał wątpliwości i wyprosił defensora z boiska. Od tego czasu Paris Saint-Germain odzyskało kontrolę na murawie i dowiozło prowadzenie do ostatniego gwizdka.

Paryżanie umocnili się na pozycji lidera. Po 11. kolejce Marsylia będzie zajmować czwartą lokatę.