Man United obejdzie się smakiem. Ten transfer nie dojdzie do skutku

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim - trener Manchesteru United

Jarrad Branthwaite nie dla Manchesteru United

Manchester United podczas najbliższego zimowego okienka transferowego planuje poważnie wzmocnić swoją linię defensywy. Klub z Old Trafford od dłuższego czasu zmaga się z problemami kadrowymi na tej pozycji, dlatego działacze Czerwonych Diabłów rozglądają się za nowym środkowym obrońcą. Jednym z głównych kandydatów miał być Jarrad Branthwaite z Evertonu, ale według doniesień strony „TEAMtalk”, Anglik nie opuści Hill Dickinson Stadium w styczniu. Szefowie klubu z Liverpoolu nie zamierzają bowiem sprzedawać swojego kluczowego zawodnika w trakcie sezonu.

Branthwaite, 23-letni ceniony defensor, był w ostatnich miesiącach łączony nie tylko z Manchesterem United, ale także z takimi potęgami jak Real Madryt, Tottenham Hotspur czy Chelsea. Ostatecznie jednak nie zmienił otoczenia w letnim oknie transferowym i zdecydował się pozostać w drużynie The Toffees, gdzie jest bardzo ważnym zawodnikiem, stale rozwijając się pod okiem trenera tej ekipy – Davida Moyesa. Młody Anglik uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych stoperów w Premier League, a stabilne występy środkowego obrońcy przyciągają uwagę europejskich gigantów.

Wychowanek Carlisle United, który niedawno pauzował z powodu kontuzji, w barwach Evertonu rozegrał dotychczas 86 spotkań, w których zdobył 4 bramki i zaliczył 2 asysty. Jego wartość rynkowa, według portalu „Transfermarkt”, wynosi obecnie około 50 milionów euro, choć włodarze z Liverpoolu mogą w przyszłości liczyć na jeszcze większy zarobek. Jarrad Branthwaite jest również jednokrotnym reprezentantem Anglii. 23-letni stoper na pewno marzy o wyjeździe na mistrzostwa świata 2026, aczkolwiek nie ma na to dużych szans.